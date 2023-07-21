Агент Тюкавина: Кузяев — не пример для нас, Костя не поедет в Европу за еду играть

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, Алексей Сафонов, высказался о продлении контракта с бело-голубыми, а также рассказал, является ли недавний переход Далера Кузяева в «Гавр» примером для Тюкавина.

«Начались ли переговоры по продлению контракта? По Тюкавину ближайшие три-пять туров вообще не хочу разговаривать. Я не буду бегать ни в один клуб и просить, чтобы его куда-то взяли. Если будет предложение – будем разговаривать.

«Переезд Кузяева во Францию – пример для нас? Для нас – не пример. Костя не поедет на в 10 раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть. Я уважаю «Гавр» и выбор Далера Кузяева. Сколько он раз он выиграл чемпионат уже? Раз восемь? Если он захотел поиграть ради опыта, то почему нет? Возможно, ему это затем поможет уже в тренерской карьере», — приводит слова Сафонова Metaratings.

21-летний Тюкавин в минувшем сезоне забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 38 матчах.