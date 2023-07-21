Владимир Ивич: до нашего первого гола игра была 50 на 50

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал исход матча с московским «Динамо».
«Игра до нашего первого гола была 50 на 50. У «Динамо» были пару ударов издалека, но хорошо сыграл наш вратарь. До этого первого гола обе команды не то чтобы играли в самом высоком темпе, но всё же это первый матч сезона. Мы удовлетворены нашей игрой, тем более после первого гола, мы пошли дальше.
Скажу, что все игроки команды сыграли хорошо. В середине поля, хочу отметить, хорошо мы себя показали, создавали преимущество. У нас была креативность с мячом, а Джон (Кордоба) забил первый гол, отдал пас на второй гол. Батчи и Ильзат (Ахметов) хорошо играли, но не на своём высшем уровне. Дальше они смогут показать себя ещё лучше», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».
- 21 июля 2023
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