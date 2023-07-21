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Марцел Личка рассказал, как проходили выборы капитана «Динамо»

Марцел Личка рассказал, как проходили выборы капитана «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о выборе капитаном команды защитника Фабиана Бальбуэны.

«Все игроки написали по три человека с лидерскими качествами. В итоге Антон Шунин набрал больше всех голосов, но вратарю сложнее бегать за судьёй по всему полю. Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин и Смолов получили примерно одинаковое количество голосов. Фаби в позапрошлом сезоне хорошо показал себя здесь, он был капитаном сборной Парагвая, много разговаривает на поле, старается дирижировать партнёрами на поле. Мне очень нравятся человеческие качества Даниила Фомина, но на поле иногда нужно больше кричать.

Сегодня капитаном был Фабиан, а когда на поле будет Сергей Паршивлюк, то повязка будет переходить к нему. В матче с «Нижним» как раз он будет капитаном. Сергей умеет в раздевалке сказать пару жёстких слов, когда что-то идёт не так», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В матче 1-го тура нового сезона чемпионата России «Динамо» уступило «Краснодару» — 1:3.

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