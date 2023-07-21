Джон Кордоба: «Краснодар» превосходил «Динамо» абсолютно во всём

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, ставший автором первого гола в ворота «Динамо», поделился мнением об игре.

«Мне кажется, в прошлом сезоне нам не хватало возможности держать счёт. Показываем, что мы над этим поработали. Теперь счастливыми уезжаем в Краснодар.

В чём «Краснодар» был лучше «Динамо»? Мне кажется, что мы превосходили их абсолютно во всём: во владении, в пасе, в подходах к воротам. Показали это всей командой. Это то, над чем мы работали.

После того как я получил травму, я очень много набрал. Превзошёл все свои прежние кондиции. Сейчас я это показываю на поле», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан.

В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.