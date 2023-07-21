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«Личке нужно время». Юрий Сёмин — о матче «Динамо» с «Краснодаром»

«Личке нужно время». Юрий Сёмин — о матче «Динамо» с «Краснодаром»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар». «Быки» одержали победу со счётом 3:1.

«На мой взгляд, тренеру «Динамо» ещё нужно время, чтобы наладить взаимодействие. Если команда пытается атаковать и много прессинговать, то она пропускает много контратак. Потому что вся линия обороны «Динамо» стоит очень далеко от зоны игроков, которые прессингуют. «Краснодар» воспользовался этими зонами. Практически любая контратака этой команды заканчивалась опасным моментом. «Динамо» повезло, что оно пропустило только три гола. Наверное, Личке нужно время. При этом «Динамо» забило красивый гол.

Что касается «Краснодара», то, на мой взгляд, первые 15 минут гости побаивались динамовцев. Но после забитого гола они обрели уверенность и довели матч до победного конца», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

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