Рапино — о Трампе: президент США писал плохое про свою же команду, это мусорное поведение

Футболистка сборной США Меган Рапино высказалась по поводу экс-президента страны Дональда Трампа, критиковавшего собственную сборную в рамках женского чемпионата мира по футболу 2019 года.

«Что касается Трампа, я не думаю, что Трамп серьёзный человек. Я никогда не считала, что Трамп был серьёзным человеком, поэтому я также думала, что Дональд на самом деле просто фанат. Что Дональд, очевидно, смотрит все игры и следит за всем.

Я имею в виду, что это очень серьёзно. Это президент Соединённых Штатов, который постит ненавистные твиты в адрес своих собственных граждан, а также пишет подобные плохие вещи своей собственной национальной команде во время самого важного события в их жизни, что является просто довольно мусорным поведением. Но я думаю, что для нас это было похоже на то, что мы уже были готовы ко всему этому. Мы уже прошли через многое как группа», — приводит слова Рапино USA TODAY.

Напомним, в 2022 году нынешний президент США Джо Байден вручил Рапино награду за активную гражданскую позицию.