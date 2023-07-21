Синицын: Кордоба сможет побороться за звание лучшего бомбардира

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал победу «быков» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1), а также поделился мнением, сможет ли Джон Кордоба стать лучшим бомбардиром нового розыгрыша РПЛ.
«Краснодар» уверенно обыграл «Динамо», воспользовался ошибками соперника. Ребята заработали три важных очка, отлично начали чемпионат. Надеюсь, продолжат в том же духе.
Сможет ли Джон Кордоба побороться за звание лучшего бомбардира? Сегодня он мог забивать больше, у него было много моментов. Главное, что один мяч он забил, хоть и не обошлось без рикошета. Реализация придёт со временем, дальше будет проще. Кордоба сможет стать одним из претендентов на звание лучшего бомбардира сезона при условии, что у него будет так же много моментов и чуть-чуть повысится реализация. Всё в его руках и ногах», — приводит слова Синицына Metaratings.
Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан. В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.
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