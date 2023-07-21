Корнеев: не понимаю, для чего Санчес «Спартаку», это не уровень Жиго
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказал мнение о возможном переходе колумбийского защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский «Спартак».
«Не знаю, если это правда, то это игрок скамейки «Тоттенхэма» с огромной зарплатой. В своё время он был куплен за сумасшедшие 42 миллиона из «Аякса», и этот трансфер не оправдал себя вообще. Я не понимаю, для чего он «Спартаку», это не уровень Жиго», — приводит слова Корнеева Metaratings.
Ранее сообщалось, что 27-летний Давинсон Санчес настроен продолжать свою карьеру в Европе, а на защитника претендуют ещё несколько турецких клубов. В «Спартаке» отказались комментировать информацию о ходе переговоров по переходу колумбийского футболиста.
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