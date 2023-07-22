Дмитрий Черышев: Черчесов заслужил продолжать работать в «Ференцвароше»

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался об отставке Станислава Черчесова из венгерского «Ференцвароша».

«Конечно, это жёстко. Считаю, что Стас заслужил продолжать работать. Но всякое бывает. Видимо, пройти дальше было большой целью для руководителей клуба. Все прекрасно понимают, что любое продвижение на этом уровне — это хорошая финансовая поддержка клуба. Такое вот в итоге приняли решение.

Пошли разговоры, что игроки «Ференцвароша» чуть ли не специально слили Черчесова, верю ли? Нет. Зачем футболистам такой серьёзный груз? Получилось так, как получилось. Не думаю, что ребята сливали или были против главного тренера. На протяжении двух лет они становились чемпионами, в прошлом году дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Думаю, это неправда», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

«Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче первого квалификационного раунда фарерскому «Клаксвику» (0:3).