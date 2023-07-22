Женский чемпионат мира по футболу – 2023: расписание матчей 20 июля

22 июля состоится третий игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии. В этот день будут сыграны четыре матча турнира.

22 июля. Женский чемпионат мира — 2023, расписание матчей

США – Вьетнам – 04:00 мск

Замбия – Япония — 10:00 мск

Англия – Гаити — 12:30 мск

Дания – Китай — 15:00 мск

Женский чемпионат мира — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла национальную команду Нидерландов.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском чемпионате мира. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, на счету которой две победы. Сборные Норвегии и Японии завоевали по одному титулу.