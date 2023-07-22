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Пари НН — Зенит, 22 июля: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Пари НН» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 22 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Пари Нижний Новгород» по итогам прошлого розыгрыша занял 13-е место, набрав 30 очков в 30 матчах. Команда сумела сохранить прописку в РПЛ, одержав победу над «Родиной» в стыковых матчах.

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