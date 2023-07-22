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«Пари НН» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Пари Нижний Новгород» по итогам прошлого розыгрыша занял 13-е место, набрав 30 очков в 30 матчах. Команда сумела сохранить прописку в РПЛ, одержав победу над «Родиной» в стыковых матчах.