«Барселона» определилась с капитанами на новый сезон

«Барселона» выбрала капитана на сезон-2023/2024. Место, ставшее вакантным после ухода Серхио Бускетса, занял Серхи Роберто, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Помогать 31-летнему Серхи Роберто на правах вице-капитанов будут Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо и Френки де Йонг. Фамилии приведены в иерархическом порядке. Капитанов определили путём голосования, проведённого игроками в Лос-Анджелесе, где команда проводит межсезонные сборы.
До этого Серхи Роберто в течение двух сезонов был третьим капитаном «Барселоны». Это звание он получил после ухода из клуба Лео Месси в 2021 году. Первыми двумя капитанами с тех пор были Серхио Бускетс и Жерар Пике.
В ноябре прошлого года, когда Пике завершил карьеру игрока, Серхи Роберто стал вторым капитаном на оставшуюся часть сезона. Теперь, после ухода Бускетса, 20-й номер «Барселоны» переместился на вершину списка.
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