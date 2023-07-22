«Арис» стал обладателем Суперкубка Кипра, обыграв «Омонию»
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Вчера, 21 июля, состоялся матч Суперкубка Кипра, в котором встречались «Арис» и «Омония».
Подопечные Алексея Шпилевского обыграли своих соперников со счётом 2:0. На свой счёт мячи записали нападающие Михлали Маямбела и Мариуш Стемпиньски.
Напомним, в прошлом сезоне «Арис» впервые в своей истории стал чемпионом Кипра по футболу. Свой вклад в успех команды внёс и российский форвард Александр Кокорин. В чемпионате Кипра он провёл 28 матчей, в которых отметился 13 голами. Нападающий получил премию Ассоциации футболистов Кипра как лучший игрок сезона.
«Арис» вышел в еврокубки и принимает участие в квалификации Лиги чемпионов. Кипрской команде предстоит встретиться с белорусским БАТЭ в противостоянии за выход в третий раунд квалификации еврокубка.
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