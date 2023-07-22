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Источник: форвард сборной Чили Давила не перейдёт в ЦСКА

Чилийский нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила не перейдёт в московский ЦСКА.

Как сообщает Fieramania, руководство мексиканской команды отказалось вести переговоры с российскими клубами по причине отсутствия гарантий оплаты за трансфер.

В прошлом сезоне Давила провёл 31 матч за «Леон», в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 5,5 млн.

Минувший розыгрыш чемпионата России ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы. Подопечные Владимира Федотова одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».

Сезон-2023/2024 РПЛ для московской команды стартует сегодня, 22 июля, игрой с «Уралом» в Екатеринбурге.