Мбаппе был удивлён исключением из состава «ПСЖ» на турне по Японии

Нападающий Килиан Мбаппе был удивлён решением «ПСЖ» исключить его из состава на турне клуба по Японии, но согласился с ним, сообщили источники ESPN. 24-летний форвард узнал, что не поедет в Азию в пятницу после товарищеского матча с «Гавром» (2:0), в котором он забил один из голов.
Сообщается, что «ПСЖ» рассматривает возможность больше никогда не играть с Мбаппе в составе. Нападающий отказался подписать с клубом новый контракт и хочет покинуть команду. Его нынешнее соглашение с парижанами истекает летом 2024 года.
По данным ESPN, «Реал» является единственным клубом, в который хочет перейти Мбаппе этим летом и, кроме того, только мадридцы могут заплатить за его трансфер. У них всё готово для того, чтобы осуществить сделку, когда для неё будет дано разрешение со стороны игрока или «ПСЖ». В «Реале» знают, что сумма превысит € 200 млн ($ 225 млн) с учётом сборов, комиссий и дополнительных выплат.
Согласно источникам издания, между двумя клубами не было никаких контактов, но «Реал» уже некоторое время ведёт переговоры с окружением Мбаппе.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца:
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