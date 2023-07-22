Бруну Фернандеш поделился эмоциями от своего назначения капитаном в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал своё назначение на роль нового капитана команды.

«Особенный момент для меня и моей семьи. Я бы не назвал это мечтой, так как это больше, чем просто мечта. Я испытываю огромную гордость. Это большая ответственность, но я испытывал давление и раньше, когда перешёл в этот клуб. Буду поддерживать те же стандарты и постараюсь как можно лучше проявить себя в роли капитана», – приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг лишил защитника команды Гарри Магуайра капитанской повязки. Сообщалось, что игрок готов покинуть английский клуб.

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