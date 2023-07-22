США — Вьетнам: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

В субботу, 22 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоится матч группы E. На стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) встретятся сборные США и Вьетнама. Стартовый свисток марокканской рефери Бухры Карбуби будет дан в 4:00 мск.

Стартовые составы команд:

США: Нихер, Гирма, Эртц, Данн, Фокс, ДеМело, Хоран, Смит, Салливан, Родман, Морган.

Вьетнам: Тхи Ким Тхан Тран, Тхи Тху Тхуонг Луонг, Тхи Тху Тран, Тхи Лоан Хоанг, Тхи Дьем Ми Ле, Тхи Тху Тхао Тран, Тхи Тует Дунг Нгуен, Тхи Хай Линь Тран, Тхи Тхао Тхай, Тхи Бить Тхюи Нгуен, Ню Хюинь.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.