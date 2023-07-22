Главный тренер «Гремио» ответил на вопрос о возможном уходе Луиса Суареса в «Интер Майами»

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо прокомментировал информацию о желании нападающего команды Луиса Суареса перейти в «Интер Майами».

«Суарес – это проблема, которая находится в руках президента. Они решают вопрос, а я как тренер должен сосредоточиться на управлении командой. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы хотим, чтобы Суарес остался. Но я не могу ничего гарантировать. Я не знаю, о чём думает он, и о чём думает клуб», — приводит слова Гаушо AS.

Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года, после перехода из уругвайского «Насьоналя». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. Уругвайский форвард в сезоне-2022/2023 сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.