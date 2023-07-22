Президент Франции Макрон оказывает давление на Мбаппе ради соглашения игрока с «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон снова оказывает давление на звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Как сообщает El Debate, Макрон хочет, чтобы 24-летний футболист провёл в парижском клубе ещё один сезон с прицелом на домашнюю Олимпиаду – 2024.
В прошлом году сообщалось, что Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» из-за вмешательства Эммануэля Макрона. Тогда многие ожидали перехода звёздного нападающего в «Реал» в статусе свободного агента.
Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом.
В минувшем сезоне-2022/2023 Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца:
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