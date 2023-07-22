Юрген Клопп назвал причину, по которой не может возглавить сборную Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможной работе в сборной Германии.

«Работа тренером сборной Германии – большая честь для меня. В этом нет никаких сомнений. Но всему мешает моя преданность. Я не могу сейчас покинуть «Ливерпуль» и сказать, что на короткое время возглавлю сборную Германии. Это так не работает, да и такого запроса нет.

Если в определённый момент мне предстоит возглавить команду, то я должен быть доступен, а сейчас это не так. Я несу ответственность перед клубом», – приводит слова Клоппа The Athletic.

Клопп работает главным тренером «Ливерпуля» на протяжении без малого восьми лет (с 2015 года). Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы смогли одержать победу во всех возможных турнирах, кроме Лиги Европы. Контракт 56-летнего наставника с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.