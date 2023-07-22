Лионель Месси дебютировал в составе «Интер Майами»

В эти минуты проходит матч 1-го тура Кубка Лиг MLS + MX (Группа Юг), в котором встречаются мексиканский «Крус Асуль» и «Интер Майами». Встреча проходит на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 3:00 мск. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт в матче — 1:0 в пользу «Интер Майами».

Новичок американской команды Лионель Месси вышел на замену на 54-й минуте игры, заменив полузащитника Бенджамина Кремаски. Таким образом, аргентинский нападающий дебютировал в составе нового клуба.

Также на поле появился второй дебютант команды Серхио Бускетс, вышедший вместо 19-летнего Давида Руиса.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В прошлом сезоне аргентинец провёл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.

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