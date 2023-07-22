Лионель Месси дебютировал в составе «Интер Майами»

В эти минуты проходит матч 1-го тура Кубка Лиг MLS + MX (Группа Юг), в котором встречаются мексиканский «Крус Асуль» и «Интер Майами». Встреча проходит на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 3:00 мск. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт в матче — 1:0 в пользу «Интер Майами».
Новичок американской команды Лионель Месси вышел на замену на 54-й минуте игры, заменив полузащитника Бенджамина Кремаски. Таким образом, аргентинский нападающий дебютировал в составе нового клуба.
Также на поле появился второй дебютант команды Серхио Бускетс, вышедший вместо 19-летнего Давида Руиса.
Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
В прошлом сезоне аргентинец провёл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.
Болельщик поцеловал Лионеля Месси:
- 22 июля 2023
-
05:46
-
05:37
-
05:13
-
05:07
-
04:54
-
04:35
-
04:22
-
04:09
-
03:59
-
03:49
-
03:29
-
03:03
-
03:00
-
02:55
-
02:42
-
02:25
-
01:52
-
01:41
-
01:32
-
01:00
-
00:46
-
00:41
-
00:25
-
00:22
- 21 июля 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:49
-
23:44
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:14
-
23:12
-
22:54