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Доминик Собослаи рассказал, с чем впервые в своей карьере столкнулся в «Ливерпуле»

Доминик Собослаи рассказал, с чем впервые в своей карьере столкнулся в «Ливерпуле»
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Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился впечатлениями от своей адаптации в «Ливерпуле».

«Это непросто. Я пришёл из «Лейпцига», действительно сильной команды, но всё же предсезонка здесь очень тяжёлая. У меня никогда в жизни не было трёх тренировок в день! Все в команде очень приветливы и дружелюбны со мной. Мне кажется, что я уже давно здесь, хотя знал только Конате, с которым играл вместе в «Лейпциге». Все очень добры ко мне и всегда помогают, если у меня есть вопросы», — приводит слова Собослаи Nemzeti Sport Online.

В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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