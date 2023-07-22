Бразильский журналист рассказал, насколько могла вырасти зарплата Ренана в «Зените»
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Бразильский инсайдер Фабио Алейшо считает, что зарплата защитника Роберта Ренана после перехода в российский клуб могла вырасти как минимум в два-три раза.
«Думаю, Ренан получает в «Зените» минимум в два-три раза больше. Так что многие готовы ехать и ещё наверняка приедут. Нет Лиги чемпионов? Если взять футболистов условной «Куябы», то она тоже без Кубка Либертадорес», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
19-летний Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года, он стал частью сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс». За российскую команду защитник успел провести 11 матчей, не отметившись результативными передачами. С «Зенитом» Ренан уже выиграл два трофея.
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