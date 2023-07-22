Лидер Народной партии Испании: будь я агентом Мбаппе, посоветовал бы ему перейти в «Реал»

Альберто Нуньеc Фейхоо, являющийся лидером Народной партии Испании, заявил, что не видит проблемы в том, чтобы попытаться повлиять на решение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе по поводу его дальнейшей карьеры, поскольку точно так же поступал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Флорентино Перес – очень умный человек, и я не думаю, что он впадёт в депрессию, если не подпишет Мбаппе, потому что «Реал» – это больше, чем один игрок, каким бы хорошим он ни был.

В любом случае Килиану не следует завершать карьеру, пока он не перейдёт в «Реал». Если бы я был агентом, то я бы рекомендовал ему принять это предложение.

Я не буду критиковать Макрона. Если я хорошо знаю спортсмена и могу повлиять на его решение – то почему бы и нет?», — приводит слова Фейхоо Football Espana.

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