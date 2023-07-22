«Могут не так интерпретировать». Бразильский инсайдер — о реакции Клаудиньо на замену
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Бразильский журналист Фабио Алейшо прокомментировал реакцию полузащитника «Зенита» Клаудиньо на свою замену в матче Суперкубка России с ЦСКА (0:0, 5:4 пен).
«В любом случае не стоит так реагировать. Ты можешь дать неправильную интерпретацию, будто стремишься покинуть команду. Особенно на фоне разговоров в трансферное окно. Хотя в раздевалку он ушёл, не потому что злился, а потому что нужно было приложить лёд. Практически сразу вернулся на скамейку. Конфликта не было, просто хотел больше играть», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
26-летний Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года и выиграл с командой четыре трофея. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
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