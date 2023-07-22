Бразильский инсайдер: Алонсо хочет уйти из «Краснодара», Карраскаль недоволен

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал о ситуации с парагвайскими футболистами в командах Российской Премьер-Лиги. Речь идёт о защитнике «Краснодара» Хуниоре Алонсо, капитане «Динамо» Фабиане Бальбуэне и полузащитнике ЦСКА Хорхе Карраскале.

«Хуниор Алонсо хочет уйти из «Краснодара», но с другими командами не удалось договориться, и он вернулся, чтобы готовиться к сезону. Бальбуэна – то же самое. Не смог ни с кем договориться на такую же зарплату и всё-таки вернулся в «Динамо». Карраскаль тоже недоволен, но вернулся в клуб», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Отметим, что ранее Бальбуэна воспользовался правилом ФИФА и прервал контракт с командой на сезон.