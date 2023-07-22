Бразильский инсайдер рассказал, когда «Зенит» начал переговоры по Марио Фернандесу
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Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, что «Зенит» начал переговоры с защитником «Интернасьонала» Марио Фернандесом лишь после того, как от его возвращения отказался ЦСКА.
«У меня есть информация из первых рук, что до этого у «Зенита» не было связи с игроком. Только когда ЦСКА заявил, что не является благотворительной организацией, тогда включился «Зенит». До этого официальных предложений не было. Контакты на словах? Как я понимаю, всё было уже после. Марио периодически интересовались разные команды, но он каждый раз отвечал, что его приоритет – ЦСКА», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
32-летний Фернандес подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
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