«Это как говорить жене о любви». Бразильский журналист — о словах Марио про верность ЦСКА

Бразильский журналист Фабио Алейшо отреагировал на высказывания тогда ещё защитника ЦСКА Марио Фернандеса, заявлявшего, что в России собирается играть только за московскую команду. В июле 2023 года спортсмен вернулся в страну и подписал контракт с «Зенитом».

«Это можно сравнить со свадьбой. Конечно, ты говоришь жене, что любишь только её и будешь с ней навсегда. А потом случается развод и новый брак. Как тут быть? Мне кажется, это похожие ситуации. Кстати, то же самое со словами, что в матче за Суперкубок он болел за «Зенит». Ну, само собой. Люди, а чего вы хотели? Чтобы он сказал, что болеет против своей же команды?» — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.