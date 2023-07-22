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«Это как говорить жене о любви». Бразильский журналист — о словах Марио про верность ЦСКА

«Это как говорить жене о любви». Бразильский журналист — о словах Марио про верность ЦСКА
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Бразильский журналист Фабио Алейшо отреагировал на высказывания тогда ещё защитника ЦСКА Марио Фернандеса, заявлявшего, что в России собирается играть только за московскую команду. В июле 2023 года спортсмен вернулся в страну и подписал контракт с «Зенитом».

«Это можно сравнить со свадьбой. Конечно, ты говоришь жене, что любишь только её и будешь с ней навсегда. А потом случается развод и новый брак. Как тут быть? Мне кажется, это похожие ситуации. Кстати, то же самое со словами, что в матче за Суперкубок он болел за «Зенит». Ну, само собой. Люди, а чего вы хотели? Чтобы он сказал, что болеет против своей же команды?» — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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