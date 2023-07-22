Бразильский инсайдер: Малком чувствует шанс на ЧМ-2026. Для этого РПЛ может не хватить

Бразильский журналист Фабио Алейшо считает, что нападающий «Зенита» Малком может покинуть команду, чтобы получить шанс сыграть на чемпионате мира 2026 года.

«Он профессионал. Играет за «Зенит», но открыт для предложений. Я общаюсь с его окружением, и все говорят, что ему комфортно в Питере и у него хорошие отношения внутри команды. Понятно, что его недавно вызвали в сборную Бразилии, и он чувствует, что есть шанс поехать на ЧМ-2026. А для этого нужно себя больше показывать. Только РПЛ и Кубка России может не хватить. Про российскую лигу могут думать, что она слабая, хотя мне так не кажется. Просто без еврокубков тяжело сравнивать с другими командами. Вполне понятно его желание показать себя где-то, кроме России», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.