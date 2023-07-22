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Бразильский инсайдер: Малком чувствует шанс на ЧМ-2026. Для этого РПЛ может не хватить

Бразильский инсайдер: Малком чувствует шанс на ЧМ-2026. Для этого РПЛ может не хватить
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Бразильский журналист Фабио Алейшо считает, что нападающий «Зенита» Малком может покинуть команду, чтобы получить шанс сыграть на чемпионате мира 2026 года.

«Он профессионал. Играет за «Зенит», но открыт для предложений. Я общаюсь с его окружением, и все говорят, что ему комфортно в Питере и у него хорошие отношения внутри команды. Понятно, что его недавно вызвали в сборную Бразилии, и он чувствует, что есть шанс поехать на ЧМ-2026. А для этого нужно себя больше показывать. Только РПЛ и Кубка России может не хватить. Про российскую лигу могут думать, что она слабая, хотя мне так не кажется. Просто без еврокубков тяжело сравнивать с другими командами. Вполне понятно его желание показать себя где-то, кроме России», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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