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Бразильский инсайдер по РПЛ ответил на вопрос, откуда получает информацию

Бразильский инсайдер по РПЛ ответил на вопрос, откуда получает информацию
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Бразильский журналист Фабио Алейшо, специализирующийся на своих соотечественниках в Российской Премьер-Лиге, рассказал, как получает информацию.

«Я знаю всех бразильцев, которые играют в РПЛ. Общаюсь и с ними, и с их агентами. Переписываемся, что-то я могу дать, что-то просят не сообщать, и тогда не публикую. Есть информация, которую я никогда не напишу, чтобы не потерять доверие людей.

Все знают, что я друг Марио, но это не значит, что я его адвокат. Я – журналист. Пишу то, что есть. Всю мою информацию могу доказать, если потребуется. Есть аудиосообщения, документы… То, что я давал по Марио – информация от разных источников. Не только тех, которые связаны с футболистом. У меня нет задачи его защищать, но если начинается бред про лишний вес, то, конечно, я говорю: «Это правда, а этого нет», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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