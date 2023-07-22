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Кавани ведёт переговоры о расторжении контракта с «Валенсией»

Кавани ведёт переговоры о расторжении контракта с «Валенсией»
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Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани хочет покинуть клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «твиттере».

Игрок ведёт переговоры с командой о расторжении контракта, который действует до лета 2024-го. По сведениям источника, Эдинсон не поедет в предсезонный тур «Валенсии».

Ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» ведёт переговоры с Кавани о переходе в клуб.

36-летний Кавани выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2020 год. Помимо 200 голов, на счету уругвайца также 43 результативные передачи. Позднее Кавани представлял «Манчестер Юнайтед», а с августа 2022 года играет за «Валенсию». В составе испанского клуба нападающий провёл 28 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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