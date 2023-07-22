Фабио Алейшо: в Бразилии перестали показывать РПЛ, но транслировали Суперкубок
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Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, что на его родине прекратили трансляцию Российской Премьер-Лиги, но показали матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 пен.).
«За чемпионатом Саудовской Аравии никто не следит. Интересно, как дела у Роналду и Бензема, но матчи никто не смотрит. С МЛС и Месси – то же самое. За РПЛ всегда следили больше. Думаю, даже сейчас так. Хотя в марте 2022 года в Бразилии перестали транслировать РПЛ, потому что посыпались негативные отзывы. Хотя недавний Суперкубок показали на одном из интернет-каналов», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Отметим, что в чемпионате России выступает много бразильских футболистов.
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