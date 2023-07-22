Бразильский журналист: будет абсурдом, если Венделу заплатят за отсутствие в клубе

Бразильский журналист Фабио Алейшо считает абсурдом, если полузащитник «Зенита» Вендел получит деньги за то время, что не находился в расположении российской команды.

«Речь шла про семейные проблемы, но вместе с тем он выкладывал фото то с пляжа, то с концерта, то с игры в пейнтбол, то с отдыха с друзьями. Может оказаться, что игрок непрофессионален. Мы же видим, как ведут себя другие футболисты. Он должен объяснять, что контракт надо исполнять. «Зенит» очень хорошо платит и даёт всё, что хочешь. Клубу теперь, возможно, придётся штрафовать футболиста. Будет абсурдом, если ему заплатят за то время, когда он должен был находиться с командой», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.