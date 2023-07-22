Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразильский журналист: будет абсурдом, если Венделу заплатят за отсутствие в клубе

Бразильский журналист: будет абсурдом, если Венделу заплатят за отсутствие в клубе
Комментарии

Бразильский журналист Фабио Алейшо считает абсурдом, если полузащитник «Зенита» Вендел получит деньги за то время, что не находился в расположении российской команды.

«Речь шла про семейные проблемы, но вместе с тем он выкладывал фото то с пляжа, то с концерта, то с игры в пейнтбол, то с отдыха с друзьями. Может оказаться, что игрок непрофессионален. Мы же видим, как ведут себя другие футболисты. Он должен объяснять, что контракт надо исполнять. «Зенит» очень хорошо платит и даёт всё, что хочешь. Клубу теперь, возможно, придётся штрафовать футболиста. Будет абсурдом, если ему заплатят за то время, когда он должен был находиться с командой», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Материалы по теме
«Фламенго» готов заплатить € 40 млн «Зениту» за Клаудиньо и Вендела
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023