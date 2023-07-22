Оформившая дубль Смит прокомментировала разгром сборной США команды Вьетнама на ЖЧМ-2023

Нападающая сборной США София Смит, оформившая дубль и ставшая лучшим игроком матча с Вьетнамом (3:0) на чемпионате мира, высказалась после дебютной игры своей команды на турнире.
«Чувствую себя хорошо. Приехала на турнир с настроем сделать всё возможное и помочь команде, что у меня получилось. Чувствую облегчение, так как волновалась перед тем, как приехала на чемпионат мира, но теперь у нас за плечами победа. Это очень волнующе играть на турнире такого масштаба. Каждый момент матча был особенным, как и зрители на трибунах. Уверена, это хороший способ начать турнир, но сборная США может и большее», — приводит слова Смит пресс-служба ФИФА на официальном сайте.
США — действующий чемпион мира. Американки самая титулованная команда (4) в главном турнире женских сборных.
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