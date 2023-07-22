Аккаунт «Интер Майами» отреагировал на дебютный гол Месси за клуб
Поделиться
Сегодня, 22 июля, на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейл (США) прошёл матч 1-го тура Кубка лиг MLS + MX. Встречались соперники по группе Юг 3 — «Интер Майами» и «Крус-Асуль». Финальный свисток Эктора Мартинеса зафиксировал победу «Интер Майами» со счётом 2:1. Победу «Интеру» на 90+4-й минуте принёс аргентинский нападающий Лионель Месси, реализовавший штрафной удар.
После окончания встречи официальный аккаунт «Интер Майами» в одной из социальных сетей отреагировал на гол Месси. «Кричите Лео», — написано под видео с голом аргентинца.
Напомним, для Лионеля, как и для Серхио Бускетса, эта игра стала дебютной в составе американской команды. Ранее они перешли в клуб на правах свободного агента.
Болельщик поцеловал Лионеля Месси
Комментарии
- 22 июля 2023
-
06:47
-
06:40
-
06:36
-
06:07
-
05:54
-
05:48
-
05:46
-
05:37
-
05:13
-
05:07
-
04:54
-
04:35
-
04:22
-
04:09
-
03:59
-
03:49
-
03:29
-
03:03
-
03:00
-
02:55
-
02:42
-
02:25
-
01:52
-
01:41
-
01:32
-
01:00
-
00:46
-
00:41
-
00:25
-
00:22
- 21 июля 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:49
-
23:44
-
23:40
Партнерский контент