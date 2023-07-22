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Аккаунт «Интер Майами» отреагировал на дебютный гол Месси за клуб

Аккаунт «Интер Майами» отреагировал на дебютный гол Месси за клуб
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Сегодня, 22 июля, на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейл (США) прошёл матч 1-го тура Кубка лиг MLS + MX. Встречались соперники по группе Юг 3 — «Интер Майами» и «Крус-Асуль». Финальный свисток Эктора Мартинеса зафиксировал победу «Интер Майами» со счётом 2:1. Победу «Интеру» на 90+4-й минуте принёс аргентинский нападающий Лионель Месси, реализовавший штрафной удар.

После окончания встречи официальный аккаунт «Интер Майами» в одной из социальных сетей отреагировал на гол Месси. «Кричите Лео», — написано под видео с голом аргентинца.

Напомним, для Лионеля, как и для Серхио Бускетса, эта игра стала дебютной в составе американской команды. Ранее они перешли в клуб на правах свободного агента.

Болельщик поцеловал Лионеля Месси

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Месси голом cо штрафного на 90+4-й принёс «Интер Майами» победу в своём дебютном матче
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