Рапино: мы в новой эре прогресса женского спорта, но дискриминация не преодолена
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Нападающая сборной США Меган Рапино считает, что женский футбол достиг большого прогресса, но неравенство и дискриминация по-прежнему являются его частью.
«Невероятно видеть, где сейчас находится женский футбол. Я чувствую, что мы как бы в другой эре прогресса в женском спорте. Очевидно, что нам еще есть за что бороться, и я не хочу притворяться, что неравенство и дискриминация в прошлом. Разумеется, всё это ещё остаётся частью нашей жизни. Но я чувствую, что женский спорт находится в совершенно другом месте, и этот чемпионат мира является своего рода приветственной вечеринкой для всех», — приводит слова Рапино USA TODAY.
В составе сборной США Рапино в первом матче на чемпионате мира победила сборную Вьетнама со счётом 3:0.
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