Президент «Урала» Иванов ожидает больше 10 тысяч болельщиков на матче с ЦСКА
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от посещаемости предстоящего матча с ЦСКА в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Тысяч десять болельщиков на игру с ЦСКА придёт, а дальше не знаю. Вы же понимаете всю систему. На Кубок России приходило больше зрителей. Если завтра будет 10-12 тысяч болельщиков, то уже будет хорошо.
Игра всё покажет. Мы будем бороться с «армейцами» и играть в футбол. Какое реваншистское настроение после Кубка России? Сейчас стартует новый сезон, будут новые матчи, всё будет по-другому. У ЦСКА нет никаких трансферных проблем. У них большой состав», — приводит слова Иванова Metaratings.
Матч между «Уралом» и ЦСКА состоится сегодня, 22 июля. Начало игры на «Екатеринбург Арене» 13:00 мск.
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