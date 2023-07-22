Сёмин — о Дзюбе в сезоне: продолжит забивать голы. Не смотрите в паспорт

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от игры нападающего команды Артёма Дзюбы в новом сезоне.

«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу — забивать голы. Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 34-летний Дзюба сыграл за «Локомотив» 11 матчей в РПЛ, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Форвард присоединился к железнодорожникам по ходу сезона в феврале 2023 года, подписав контракт на правах свободного агента. Соглашение было рассчитано до конца кампании-2023/2023, но затем продлено ещё на один сезон.