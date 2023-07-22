Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин — о Дзюбе в сезоне: продолжит забивать голы. Не смотрите в паспорт

Сёмин — о Дзюбе в сезоне: продолжит забивать голы. Не смотрите в паспорт
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от игры нападающего команды Артёма Дзюбы в новом сезоне.

«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу — забивать голы. Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 34-летний Дзюба сыграл за «Локомотив» 11 матчей в РПЛ, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Форвард присоединился к железнодорожникам по ходу сезона в феврале 2023 года, подписав контракт на правах свободного агента. Соглашение было рассчитано до конца кампании-2023/2023, но затем продлено ещё на один сезон.

Материалы по теме
Ловчев предположил, сколько голов Дзюба забьёт в новом сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023