Сёмин — о Дзюбе в сезоне: продолжит забивать голы. Не смотрите в паспорт
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от игры нападающего команды Артёма Дзюбы в новом сезоне.
«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу — забивать голы. Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
В прошлом сезоне 34-летний Дзюба сыграл за «Локомотив» 11 матчей в РПЛ, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Форвард присоединился к железнодорожникам по ходу сезона в феврале 2023 года, подписав контракт на правах свободного агента. Соглашение было рассчитано до конца кампании-2023/2023, но затем продлено ещё на один сезон.
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