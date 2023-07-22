Парфёнов — о переходе Медины: в моё время такое было сложно представить
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Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал переход в московскую команду полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
«Переход Медины из ЦСКА в «Спартак»? Ну, в начале 90-х были же такие переходы. Просто время такое было. Женька Бушманов, Леонидас… Если брать моё время, то такое сложно представить — я после каждого дерби в подъезд бы не зашёл, очень много анализа матча бы услышал. Все знали, говорили. Не зашёл бы и в подъезд, наверное, если бы перешёл. Не представляю такое в наше время», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».
Отметим, что 26-летний Медина заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с 19-м номером. Ранее он 1,5 года играл за ЦСКА.
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