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Динияр Билялетдинов: московские клубы могут конкурировать с «Зенитом» с уходом бразильцев

Динияр Билялетдинов: московские клубы могут конкурировать с «Зенитом» с уходом бразильцев
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Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от итогов нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, в этом сезоне за золото будет бороться не одна команда, московские клубы должны навязать конкуренцию «Зениту». Тем более если «Зенит» покинут Малком и Вендел. Команде придется перестраивать игру, что может повлечь за собой последствия. Так что в целом в этом сезоне золото РПЛ может забрать московский клуб. Многое зависит от того, какие ещё будут сделаны трансферы и какая будет выбрана стратегия», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

«Зенит» побеждал в чемпионате России последние пять сезонов. В прошлом сезоне второе место занял московский ЦСКА, который также выиграл Фонбет Кубок России.

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