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Парфёнов: вернуться в «Спартак» тренером? Ну а кто не хочет?

Парфёнов: вернуться в «Спартак» тренером? Ну а кто не хочет?
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов, ныне работающий главным тренером в «Родине», признался, что хотел бы занять аналогичную должность в московской команде.

«Нет разочарования, что в «Спартаке» выбрали иностранного тренера? Какой смысл сидеть и рассуждать об этом? Наш штаб делает свою работу. Когда я закончил, работал во Второй лиге, мне было интересно, потом в РФС с юношеской сборной.

Есть мечта вернуться в «Спартак» на тренерскую работу? Слово «мечта» такое… Можно сидеть и мечтать, а можно — двигаться шаг за шагом. Ну а кто не хочет? Но опять-таки — просто прийти? Хочется сделать дело. Но в «Спартаке» есть тренер, ему доверяют, и, надеюсь, у него получится. Будем переживать, болеть», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

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