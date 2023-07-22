Александр Гришин: ЦСКА нужно побеждать с первых туров, если хотят бороться за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Уралом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч с «Уралом» будет тяжёлым для ЦСКА. У Гончаренко и его команды будет реваншистское настроение, потому что в прошлом сезоне проиграли и в Кубке России, и в чемпионате. «Урал» будет серьёзно настроен, а ЦСКА надо побеждать с первых туров, если хотят бороться за чемпионство.

Выбыл из-за травмы Дивеев — это неприятный момент. Но у ЦСКА неплохой подбор футболистов в обороне. Замена Игоря не будет особой сложностью. По составу команда укомплектована неплохо. Наверное, надо уже подпускать молодёжь к первому составу, что Федотов и делает. Для ЦСКА этот сезон будет очень интересным», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.