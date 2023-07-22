Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб реализовал около трёх тысяч абонементов на сезон

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб реализовал примерно три тысячи абонементов на сезон-2023/2024.

«Нужно уточнять информацию. Точного ответа дать не смогу. «Динамо» продало в районе трёх тысяч абонементов на сезон», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 21 июля, «Динамо» на домашней арене проиграло «Краснодару» со счётом 3:1. На 27-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт. Через восемь минут полузащитник Александр Черников с передачи Кордобы увеличил преимущество «быков». В начале второго тайма форвард Жоау Батчи забил третий мяч гостей. На 61-й минуте нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отыграл один гол.