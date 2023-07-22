Владимир Быстров: «Краснодар» может бросить вызов «Зениту» в борьбе за золото

Бывший футболист Владимир Быстров высказался о претендентах на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Краснодар» может бросить вызов «Зениту» в борьбе за золото. Там великолепная академия. Гильермо Абаскаль начал великолепно в «Спартаке», а потом подписал контракт и сдал. Мы всегда ждём от «Спартака» чего‑то большего. Но всё покажет сезон.

Клаудиньо играет без большого желания. У него многое не получается. В Суперкубке его заменили по делу. Без бразильцев «Зенит» столкнётся с проблемами. Из воспитанников только у Васильева будет шанс себя проявить.

В чемпионате Франции сумасшедшая конкуренция, поэтому ушедшего из «Зенита» в «Гавр» Далера Кузяева через год мы увидим в чемпионате России», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».