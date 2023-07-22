Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ рассказал о службе в армии Южной Кореи

Защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ рассказал, как проходил службу в южнокорейской армии, признавшись, что научился там многим вещам, не связанным с футболом. Также игрок поведал, что в его стране важной частью воспитания является убеждение, что свою родину необходимо защищать.
«Нас воспитывали, убеждая, что важно защищать нашу страну. Там я научился всему, что не связано с футболом. Я стрелял из автомата и маршировал с 25-килограммовыми рюкзаками», — приводит слова Ким Мин Джэ «твиттер» Bayern&Germany.
Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» этим летом. В прошлом сезоне центральный защитник выступал за итальянский «Наполи», с которым стал чемпионом Серии A. Ким Мин Джэ проходил службу в армии Южной Кореи, как и другие футболисты этой страны.
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