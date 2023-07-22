«Пари НН» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 15:15
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В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В чемпионате России сезона-2022/2023 «Зенит» дважды обыграл «Пари Нижний Новгород» с одинаковым счётом 3:0.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.
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