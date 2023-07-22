Глушаков: «Спартак» и «Динамо» могут побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Игрок пляжного футбольного клуба «Строгино» Денис Глушаков высказался о претендентах на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024, а также о некоторых летних трансферах.

«Спартак» и «Динамо» могут побороться с «Зенитом». «Динамо» с новым тренером, а у «Спартака» состав сохранился, добавились новые футболисты.

Хесуса Медину примут в «Спартаке», если он заслужит это своей игрой. Но заиграть там сложно. Мне тоже было сложно. Он должен давать результат.

Мне кажется, для «Зенита» большой потерей будет, если Вильмар Барриос уйдёт. Далер Кузяев ушёл из «Зенита» в «Гавр», потому что просто хотел играть. Надо у него спросить, что он хотел. Я не думаю, что он соблазнился тем, что он может стать там одной из главных звёзд.

Второй сезон для молодых игроков, таких как Захарян в «Динамо», очень сложен. Я знаю Арсена, ему сложно, трудно. Думаю, что он по‑другому будет выглядеть. Если у него есть предложение из‑за рубежа, то ехать надо», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».