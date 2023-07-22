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Стало известно, почему Юлиан Нагельсман не возглавил «ПСЖ»

Стало известно, почему Юлиан Нагельсман не возглавил «ПСЖ»
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Стала известна главная причина, из-за которой бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман не возглавил французский «ПСЖ». Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.

По информации источника, немецкий специалист выдвинул одно требование — уход спортивного директора «ПСЖ» Луиша Кампуша. У Нагельсмана уже был свой кандидат на эту должность — Кристофер Вивелл.

Руководство «ПСЖ» пыталось пойти на компромисс с потенциальным новым главным тренером, предложив тому работу с Кампушем на краткосрочной перспективе, однако Нагельсман, первоначально согласившись на это, позднее отказался от подобного варианта.

Напомним, этим летом «ПСЖ» покинул главный тренер Кристоф Галтье, а на его место был назначен Луис Энрике.

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