Главный тренер «ПСЖ» Энрике высказался о победе над «Гавром» Кузяева
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе над «Гавром» в товарищеском матче (2:0), отметив важную роль подобных игр в подготовке команды к сезону.
«Это была стандартная предсезонная игра, и я думаю, что есть достаточно много положительных моментов. Такие матчи позволяют игрокам совершенствоваться физически и тактически, привыкать к немного другим требованиям. Думаю, будет неплохо давать игровое время разным футболистам, чтобы попытаться усилить команду. Нас ждёт ещё много изменений», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».
Напомним, именно в матче с «ПСЖ» за «Гавр» дебютировал российский полузащитник Далер Кузяев, появившийся на поле во втором тайме.
Первая тренировка Кузяева в «Гавре»:
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