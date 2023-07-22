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Дмитрий Булыкин: от «Локомотива» все ждут хорошую игру и результатов в этом сезоне РПЛ

Дмитрий Булыкин: от «Локомотива» все ждут хорошую игру и результатов в этом сезоне РПЛ
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Рубином» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 22 июля. Начало игры — в 17:30 мск.

«Ожидаю, что «Локомотив» покажет хорошую игру в матче с «Рубином» и победит. Первые игры начала сезона очень важны для психологического настроя команды, для тренерского штаба и для болельщиков. Поэтому нужно победить. Может быть, даже не с лучшей игрой. Но, я думаю, «Локомотив» покажет хороший футбол: в концовке прошлого сезона он показал нам, как умеет играть, уступив только один раз «Зениту». В этом чемпионате от железнодорожников все ждут хорошую игру и хороших результатов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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